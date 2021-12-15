Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi

İHA

Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaların devam ettiği DarıcaGebze metro inşaatını inceledi. Tünel açma işleminin devam ettiği projede 400 metre ilerleyen Muzaffer Bıyık, metro inşaatının planlandığı gibi 2023 yılında biteceğini söyledi.
Metro inşaatında çalışan mühendisler ve teknik ekiple birlikte devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, gelinen son nokta hakkında da bilgiler aldı. Başkan Bıyık’a ziyarette başkan yardımcılarıyla birlikte fen işleri, imar ve yapı kontrol müdürleri de eşlik etti.
Metro inşaatı hakkında detaylı bilgiler alan Bıyık, yaptığı açıklamada projenin planlandığı gibi hızlı devam ettiğini belirterek, "Darıca’mız için asrın projesi olarak gördüğümüz metro projesinde mühendis arkadaşlarımızla teknik bir gezi yaptık. Çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Metro çalışması planlandığı gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. En son Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte TBM ile tünel açma törenine katılmıştık. Şu anda iki TBM ile çalışma yapılıyor. TBM’in biri Cumhuriyet Meydan’ını geçmiş durumda. Diğer TBM de 400 metre ileride. Biz de tünelin içerisinde 400 metre ilerledik bugün. Ekiplerden aldığımız bilgiye göre günlük 12 metre ilerleniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında Darıca sahilden GOSB’a giden muhteşem hizmet olan metro projemiz bitmiş olacak. Vatandaşımıza bazı sıkıntılar yaşatıyoruz. Çalışmalar esnasında rahatsızlık veriyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve hoşgörü istiyoruz. İnşallah proje bittiğinde muhteşem bir eseri ilçemize ve bölgemize kazandırmış olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım: "E-posta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor" "Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri 'hacker' adını verdiğimiz kişilere gönderir"
YEREL HABERLER İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: ...
Kartepe Belediyesi kar sezonuna hazır
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi kar sezonuna hazır
Geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle saldırdılar Akaryakıt istasyonunda taksi şoförüne darp kamerada
YEREL HABERLER Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle ...
Seyir halindeki otomobili önce takip edildi, sonra kurşun yağmuruna tutuldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobili önce takip edildi, sonra ...
Başkan Büyükgöz, din görevlileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, din görevlileri ile buluştu
Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı ...
Kartepe Teleferik Projesi'nde gözler ocak ayına çevrildi
YEREL HABERLER Kartepe Teleferik Projesi'nde gözler ocak ayına ...
78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor Fatma Teyze'den kış günü yürek ısıtan hareket
YEREL HABERLER 78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ...
Bir zamanlar sanayinin kalbiydi, şimdilerde eğitim yuvası oldu Projesi Alman mimar tarafından 111 yıl önce çizilen tarihi gar binası, gençlere eğitim imkanı sunuyor
YEREL HABERLER Bir zamanlar sanayinin kalbiydi, şimdilerde eğitim ...
Kar timleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Kar timleri teyakkuzda
Kartepe'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Kartepe'de yoğun kar yağışı başladı
Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı
YEREL HABERLER Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı
Kocaeli’de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaza: 1 yaralı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın doğusuna yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın doğusuna ...
Çayırovaspor’a yeni teknik direktör
YEREL HABERLER Çayırovaspor’a yeni teknik direktör
Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu
İşitme engelli genci öldüresiye döven zanlı: "Tek başıma sadece duvara bakıyorum" Sosyal medyada infial uyandırmışlardı, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi "Cezaevinde zor şartlarda duruyoruz, mahkumlar tarafından dayak yiyoruz"
YEREL HABERLER İşitme engelli genci öldüresiye döven zanlı: "Tek ...
Vatandaşlar, Hoşgörü Yolu gezisiyle tarihi yolculuğa çıkacak
YEREL HABERLER Vatandaşlar, Hoşgörü Yolu gezisiyle tarihi yolculuğa ...
Başkan Kocaman, miniklerle tiyatro izledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, miniklerle tiyatro izledi
KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor
YEREL HABERLER KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor
Ailenin önemi konferansta anlatıldı
YEREL HABERLER Ailenin önemi konferansta anlatıldı
Özlü, Damlar Vadisi'nde mesai arkadaşlarıyla birlikte yürüdü
YEREL HABERLER Özlü, Damlar Vadisi'nde mesai arkadaşlarıyla birlikte ...
Hicaz Demir Yolu’nun önemli ayakları 150 senedir görkemini koruyor Çanakkale Savaşı için mühimmatlar bu köprüden taşınıyordu İngiliz teğmen tarafından patlatılan köprünün 5 ayağı günümüze sapasağlam ulaştı
YEREL HABERLER Hicaz Demir Yolu’nun önemli ayakları 150 senedir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.