Hacer can çekişirken 'Sen daha ölmedin mi' diyerek alnından vurmuş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacer can çekişirken 'Sen daha ölmedin mi' diyerek alnından vurmuş

DHA

Hacer can çekişirken 'Sen daha ölmedin mi' diyerek alnından vurmuş


Dinçer AKBİR/ İZMİT, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen Hacer Çetin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Halim Er'in (53) yargılanmasına başlandı. Hacer Çetin'in ablası C.Y., Halim Er'in can çekişen kardeşinin yanına gidip, "Sen daha ölmedin mi?" diyerek alnından vurduğunu söyledi. 
Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Hacer Çetin, birlikte yaşadığı Halim Er'den ayrılmak istedi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Halim Er ise eşyalarını toplayıp evden çıkan Hacer Çetin'e 4 el ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Hacer Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kendisini eve kilitleyen Halim Er'i yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halim Er, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
'KARDEŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Halim Er hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda, tutuklu sanık Halim Er, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Halim Er mahkemede, "2 çocuğum var, evliyim. Ancak Hacer ile 5 yıldır dini nikahlı olarak beraberiz. Olay tarihinden önce bana, 'Kardeşin ile birlikte oldum´ demişti. Bunu söylerken kardeşim de evdeydi. Hacer ve kardeşim ile tartıştık. İkisi de evden ayrıldılar. Sonrasında Hacer'in ablasını arayarak olanları anlattım. Bir süre sonra barıştık. Ancak konuyu açıp önüme koymaya devam ediyordu. Olay tarihinden 1 hafta önce Hacer ile kardeşimle olan ilişkisi nedeniyle tekrar tartıştık. Hacer evden ayrıldı. Barışırız diye Hacer´in ablasının evine gittim. Hacer'i aradım, açmadı. Mesajla gelmek istemediğini söyledi. Ablası ile mesajlaşarak Hacer'in eşyalarını almalarını söyledim" dedi.
'KÜFREDİNCE ATEŞ ETTİM'
Olay anını anlatan Halim Er, "Bir süre sonra Hacer, ablası ve nakliyeci geldi. Eşyaları toparladılar. Hatta benden şarjlı matkap istediler. Kendilerine vererek yardımcı oldum. Eşyaların hepsi arabaya yüklendi. Hacer, bu esnada bana küfürler etti ve suratıma tükürdü. Küfürlere devam edince belimdeki silahımı ve cebimdeki şarjörümü takıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Hacer aşağı doğru kaçtı. Başka kimseye ateş etmedim. Kendimi eve kapatarak 155'i aradım. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Bunun dışındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hacer benden önce biriyle sevgiliymiş. Bizim 5 yıllık birlikteliğimizde kavga ettiğimiz zamanlarda bu şahısla da birlikte olduğunu söylemişti. Silah olay tarihinde oturma grubunun altındaydı. Bu oturma grubunu Hacer götüreceği için silahı belime koymuştum" diye konuştu.
'BİTTİ' DEYİNCE
Olay esnasında evde olan Hacer Çetin´in ablası C.Y. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Kardeşim Hacer ve Halim dini nikahlı değillerdi. Dost hayatı yaşıyorlardı. Olay tarihinden 3 gün önce kardeşim yanıma geldi. Halim ile telefon faturası nedeniyle tartıştıklarını ve anlaşamadıklarını anlattı. Olay gününde ise Halim bana sesli mesaj atarak Hacer´in eşyalarını evden almamı istedi. Ben de eşyaları almak için yeğenlerim, Hacer ve nakliyeciyle birlikte Halim´in evine gittim. Halim´e, 'Bırak, olmuyorsa olmuyor. Başka kadın mı kalmadı dünyada´ dedim. Bizi sakin karşıladı ve 'Tamam, alın eşyalarınızı' dedi. Eşyaları toparladık. Sadece mutfak eşyaları kaldı. Hacer, 'Mutfak eşyaları benden sana kalsın´ dedi. Halim de, 'Bitti mi diyorsun yani?´ diye sordu. Hacer, 'Bitti' deyince Halim silahını çıkararak 4 el ateş etti" dedi.
'ALNINDAN VURDU'
Halim Er ateş ederken engel olmaya çalıştığını söyleyen C.Y., "Halim'in elini tutmaya çalıştım ancak engel olamadım. Yeğenlerim Ç.Y. ve U.Y., Hacer yerde kıvrandığı esnada yanına gitti. Halim yeğenlerime hitaben, 'Gelin sizi de öldüreceğim´ dedi. Merdivenlerde ateş etti. Ben müdahale etmeseydim yeğenlerimi de vuracaktı. Hacer yerde kıvrandığı esnada, 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek alnından vurdu ve bana dönerek, 'Seni de öldüreceğim' dedi. Ben bir anda korkup aşağı kaçtım. Eşya taşınırken belinde silah görmüştüm. Bu olaydan 3-4 ay kadar önce de Halim, bana silah çekerek Hacer'in yerini sordu. 'Onu öldüreceğim' diyordu. Ancak sonrasında barışarak aynı eve gittiler. Kardeşime neden gittiğini sorduğumda, 'Beni sizlerle ve kendi hayatımla tehdit ediyor' demişti. Kardeşim sürekli tehdit ediliyordu. Şimdi de bize cezaevinden mektup yolluyor psikolojimi altüst etti" diye konuştu.
'HACER İLE BİR İLİŞKİM OLMADI'
Ağabeyi Halim Er'in söylediklerine karşı savunma yapan K.E. ise, "Benim Hacer ile ne duygusal, ne de cinsel bir ilişkim olmadı. Ağabeyimin beyanlarına katılmıyorum. Hacer ağabeyime benimle birlikte olduğunu söylemesinin sebebini bana açıkladı. 'Sizi birbirinize düşürüp Halim´den kurtulmanın peşindeyim´ dedi. Bunu söylerken yanımda Halim de vardı. Hacer bir keresinde yanıma geldi ve birkaç defa bana sarkıntılık yaptı. Ancak ben de kendisine, 'Sen benim kardeşimsin´ dedim. Olaylar anlattığım şekildedir" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, avukatların savunma hazırlamak amacıyla süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Mart 2022 tarihine erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-15 16:27:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan iki madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Trabzon'dan iki madalya ile döndüler
Başiskele'de okul bahçeleri renkleniyor
YEREL HABERLER Başiskele'de okul bahçeleri renkleniyor
Okul kapısı üzerine devrilmişti, mahkemenin kararı anneyi ağlattı "Gözyaşlarımızın hesabını kim verecek?" "14 sene sonra olan evladım gözümün önünden gitmiyor"
YEREL HABERLER Okul kapısı üzerine devrilmişti, mahkemenin kararı ...
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şok iddia "Kardeşimle ilişkileri vardı" Öldürülen kadının ablası: "Kardeşim yerde kıvrandığı esnada 'sen daha ölmedin mi' diyerek alnından vurdu"
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şok ...
Ev sahibiniz yabancı olabilir
YEREL HABERLER Ev sahibiniz yabancı olabilir
Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu Samanlı Dağları beyaza büründü, vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı
YEREL HABERLER Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreyi ...
Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi
İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım: "E-posta hesaplarına gelen her linke tıklanmaması gerekiyor" "Eğer zararlı bir bağlantıya tıklanırsa arka planda yazılımlar çalışmaya başlar ve bilgisayardaki bilgileri 'hacker' adını verdiğimiz kişilere gönderir"
YEREL HABERLER İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: ...
Kartepe Belediyesi kar sezonuna hazır
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi kar sezonuna hazır
Geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle saldırdılar Akaryakıt istasyonunda taksi şoförüne darp kamerada
YEREL HABERLER Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle ...
Seyir halindeki otomobili önce takip edildi, sonra kurşun yağmuruna tutuldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobili önce takip edildi, sonra ...
Başkan Büyükgöz, din görevlileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, din görevlileri ile buluştu
Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı ...
Kartepe Teleferik Projesi'nde gözler ocak ayına çevrildi
YEREL HABERLER Kartepe Teleferik Projesi'nde gözler ocak ayına ...
78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ısıtıyor Fatma Teyze'den kış günü yürek ısıtan hareket
YEREL HABERLER 78 yaşında, attığı her ilmek Mehmetçik'in içini ...
Bir zamanlar sanayinin kalbiydi, şimdilerde eğitim yuvası oldu Projesi Alman mimar tarafından 111 yıl önce çizilen tarihi gar binası, gençlere eğitim imkanı sunuyor
YEREL HABERLER Bir zamanlar sanayinin kalbiydi, şimdilerde eğitim ...
Kar timleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Kar timleri teyakkuzda
Kartepe'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Kartepe'de yoğun kar yağışı başladı
Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı
YEREL HABERLER Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı
Kocaeli’de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaza: 1 yaralı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın doğusuna yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın doğusuna ...
Çayırovaspor’a yeni teknik direktör
YEREL HABERLER Çayırovaspor’a yeni teknik direktör
Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Teknik servis dükkanında çıkan yangın korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.