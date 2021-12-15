Kocaeli'de terör örgütü şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan zanlı gözaltına alındı.

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