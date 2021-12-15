Ücret tartışmasında taksiciyi dövüp, bıçakladılar (2)

Emekli zammı ne kadar olacak?

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TUTUKLANDILAR

Kocaeli´nin Derince ilçesinde taksiciyi tekmetokat dövdükten sonra bıçaklayan B.G. ve B.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2021-12-15 20:40:16



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