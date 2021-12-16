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Gündoğdu, "Cedit’te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı"

İHA

Gündoğdu, "Cedit’te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı"

Cedit’te incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, buradaki kentsel dönüşüm projesinin Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, "Cedit’te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı şekilde ilerliyor. Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından yüzde 96 oranında uzlaşma sağlandı ve binalar tahliye edildi. Tahliye edilen binalarda yıkım işlemleri devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu da çalışmaları yerinde inceledi.

"Bu Türkiye rekorudur"
Yetkililerden projenin geldiği son noktayla ilgili bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, "Cedit Mahallemizde 120 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje alanında 494 adet bina ve bu binalarda 1209 adet bağımsız bölüm bulunuyordu. 1688 hak sahibiyle bu yılın mart ayında görüşmelere başladık. Mahallemizde bir ofis kurduk. Hak sahipleriyle bir araya geldik ve yüz yüze görüşmeler yaptık. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 96 oranında uzlaşma tutanaklarımızı imzaladık. Bu kentsel dönüşüm projelerinde bir Türkiye rekorudur. Cedit’te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı" ifadesini kullandı.

"Modern konutlar inşa edilecek"
Türkiye’ye örnek olacak kentsel dönüşüm projesinde bu adımların nasıl atıldığı yönünde de açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Bu proje için özel bir ekip kurduk, mahallemizde ofis açtık. Vatandaşlarımıza en ince detayına kadar projeyi anlattık, onlar da bize güvendi ve inandılar. Tahliye sürecinde taşınmalarına yardımcı olduk, kira ödemelerini yaptık. Şu anda yıkım süreci devam ediyor. 23 ay içinde yıkım işlemi tamamlanacak. Ardından TOKİ burada 1105 adet modern konut üretecek ve hak sahiplerine teslim edecek. Parkları, sosyal donatı alanları olan, alt yapısı yenilenmiş, yepyeni bir mahalle oluşacak" diye konuştu.

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