Derince'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Şehit Osman Gazi Çetingöz AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı Sergileri kapılarını ziyaretçilere açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Derince’de eğitim veren Şehit Osman Gazi Çetingöz AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı da ziyaretçilere açıldı. Okulun spor salonunda gerçekleşen fuara, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Karabayır, Okul Müdürü Ömer Kurt, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende Şehit Osman Gazi Çetingöz AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 4006 Bilim Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Ardından Başkan Aygün ve beraberindekiler, okul öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri gezerek, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı. Fuarda sunulan çalışmaların önemine vurgu yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Proje ve fikirlerini sergileyen öğrencilerimizin çalışmalarını önemsiyoruz. Bu projelerin hazır hale gelmesinde emeği olan tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.