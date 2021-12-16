Yuvacık Barajı'nın su seviyesinde yüzde 8'lik artış



Ergün AYAZDinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı´nda son yağışlar, su seviyesini artırdı. Pazartesi günü yüzde 29 olan su seviyesi, bugün yüzde 37´ye yükseldi.

Kocaeli halkının içme suyunun büyük kısmının karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, son günlerde yağan yağmurlarla su seviyesi, artmaya başladı. Pazartesi günü su seviyesi yüzde 29'a düşerken, hafta içi devem eden yağışların ardından bugün su seviyesi 18 milyon 670 bin metreküp ile yüzde 37'ye yükseldi. Pazartesi gününden bu yana etkili olan yağışlarla su seviyesinde yüzde 8'lik artış olurken, devam edecek yağmurla bu seviyenin günden güne artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2021-12-16 13:39:08



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