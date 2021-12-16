Hz. Mevlana, vuslatının 748. yıldönümünde anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddini Rumi’nin vuslatının 748. yıldönümünde özel bir anma etkinliği düzenledi. "Yadı Mevlana" özel anma etkinliği, Uluslararası Mevlana Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirildi.

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen Yadı Mevlana özel anma etkinliğine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Hz Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Neslipir Çelebi Sayar, Prof. Dr. İsmail Güleç ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Programımız Mevlana’ya en yakın anma etkinliğidir"

Prof. Dr. İsmail Güleç ile birlikte Hz. Mevlana’ya yakışan bir anma gecesi düzenleme kararı aldıklarını anlatan Başkan Büyükakın, "Prof. Dr. Güleç hocamızı ziyaretimiz sırasında, Mevlana’nın ruhuna yakışır bir anma programı gerçekleştirelim dedik. Çünkü öyle programlar görüyoruz ki, Mevlana’nın yanından bile geçmeyen programlar gerçekleştiriliyor. Hocamızın ve eşinin konuyla ilgili çalışmalarının rehberliğinde bir program hazırladık. Programımız Mevlana’ya en yakın anma etkinliğidir" dedi.



Güleç, sema mukabelesi ve derviş kıyafetlerini anlattı

Prof. Dr. İsmail Güleç de, sema ritüelleri ile derviş kıyafetlerinin anlamları hakkında konuklara detaylı bir sunum yaptı. Mevlana’nın öğretisinin güzelliği ve kapsayıcılığından bahseden Prof. Güleç, semazen giysilerinin anlamlarını anlattı. Semazenlerin başlarındaki sikkelerin mezar taşını ifade ettiğini kaydeden Prof. Dr. Güleç, postnişin (dede) görevinden bahsetti. Güleç, dervişlerin selamlaşmalarında, sağ ayak uçlarını sol ayak uçlarına koymalarını, siyah kıyafeti çıkararak beyaz kıyafet ile dönmelerinin manalarını yine detaylı bir üslupla anlattı.

Ardından, Uluslararası Mevlana Vakfı Tasavvuf Korosu sahnede ilahiler seslendirdi. Eserlerin seslendirilmesinin ardından sema mukabelesine geçildi. Sema mukabelesine 20 kişiden oluşan Mevlevi dervişleri katılarak, semayı aslına uygun olarak icra etti. Manevi atmosferi son derece yüksek olan sema mukabelesi sırasında, SDKM Büyük Salonda duygusal anlar yaşandı. Vatandaşların bazıları gözyaşları içinde mukabeleyi takip etti.

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