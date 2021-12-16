PKK´lı kadın terörist Kocaeli´de yakalandı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen Suriye uyruklu Ç.E.H. adlı kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Ç.E.H.´nin Kocaeli´de olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Ç.E.H.´yi gözaltına aldı. Ç.E.H., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-16 15:12:19



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