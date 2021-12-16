Başkan Büyükgöz’den işçilere moral ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan işçiler Şahin Küçük ve Abdullah İster'i evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Sarı Cami ve meydan düzenleme çalışmasında, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan ve tedavilerine evlerinde devam eden işçileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaret etti. Yaralı işçilerden ilk olarak Şahin Küçük’ü evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, daha sonra Abdullah İster’i ziyaret etti. Tedavileri evlerinde devam eden işçilere geçmiş olsun temennilerini ileten Büyükgöz, "Hamdolsun kardeşlerimizin durumları iyi. Tedavileri evlerinde sürüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.