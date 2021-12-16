Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova´nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili M.H. (21) gözaltına alındı. M.H. ifadesinde, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylerken, Ibatova´nın başına darbe aldığı ve boğazının sıkıldığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Olay, dün, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi´ndeki bir otelde meydana geldi. M.H. ve Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova birlikte otele gelerek odaya çıktı. Bir süre sonra M.H. otelden ayrılırken, odaya giren görevliler Lola Ibatova´yı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Lola Ibatova´nın öldüğünü belirledi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Lola Ibatova ile birlikte otele gelen kişinin M.H. olduğunu tespit etti. Bu sırada olayı öğrenen M.H.´nin yakınları otele gelerek, polise durumu anlattı. Polis ekibi eve giderek M.H.´yi gözaltına aldı. Birkaç gün sonra askere gidecek olan M.H. ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söyledi.
Başına darbe aldığı, boğazının da sıkıldığı ihtimali üzerinde durulan Lola Ibatova´nın ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu´nun raporu sonrası belli olacağı belirtildi.
M.H emniyetteki sorgusunun ardından Gebze Adliyesi´ne sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-12-16 16:22:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.