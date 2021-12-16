Müteahhit cinayetinde sanığa müebbet hapis

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, birlikte alkol aldığı müteahhit Çelebi Aydaş´ı (47) tabancayla vurarak öldüren Fatih Oktay (41), yargılandığı davada müebbet hapse çarptırıldı.
Olay, 16 Haziran 2019 günü Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122. Sokak´taki bir villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydaş ile cezaevinden firar eden Fatih Oktay birlikte alkol aldıktan sonra tartıştı. Tartışmanın ardından yatak odasına geçen Çelebi Aydaş´ın yanına giden Fatih Oktay, onu tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih Oktay, 5 Temmuz 2019 günü Çanakkale´de çalıntı bir araç kullanırken polis tarafından yakalandı. Kocaeli´ne getirilen Fatih Oktay ifadesinde, Çelebi Aydaş´ı çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen Fatih Oktay tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Fatih Oktay, öldürülen Çelebi Aydaş´ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Sanığın sabıkalı geçmişini değerlendiren ve silahla kasten öldürme eylemini işlediğinin sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-16 15:37:32
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