İZGİM'den miniklere C vitamini şenliği

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde (İZGİM), anaokulu öğrencilerine yönelik Yerli Malı Haftası kapsamında C vitamini şenliği düzenlendi.

İZGİM anaokullarını ağırlamaya devam ediyor. İZGİM’in bu seferki konukları Elma Şekeri Anaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri oldu. Minikler, Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen C vitamini şenliğinde doyasıya eğlendi. Çocuklar ilk olarak çocuk kütüphanesinde masal dinledi, ardından kendileri için sıkılan portakal sularını içti. Çocuklar, ikramın ardından oyun salonunda keyifli anlar yaşadı.

"Eğlenceli vakit geçirdiler"

Anaokulu öğretmenlerinden Aysun Özaçıkgöz, "Öncelikle hikaye saati uygulaması yaptık, birlikte hikaye okuduk. Sonrasında da C vitamini şenliği kapsamında çocuklar dans ettiler, C vitamini partisi yaparak portakal sıktık, çocuklara kuruyemiş ikramları yapıldı. İkramların ardından da çocuklar oyun salonunda oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. İlgilenen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

"Hem öğreniyor hem de eğleniyorlar"

İZGİM Psikoloğu Kübra Şıvgın Kara ise anaokullarını ağırladıklarını belirterek, "Anaokullarımız buraya geliyor çocuklarımız hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar. Çocuk Kütüphanemizde kitap okuyoruz çocuklarla birlikte. Daha sonra oyun alanında oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kez gelen Elma Şekeri Anaokulumuz oldu. Ziyaret tarihi Yerli Malı Haftası ile çakışınca onlara C vitamini şenliği şeklinde güzel bir sürpriz yapalım dedik. Çocuklar bu konseptten çok mutlu oldular, buradan çok güzel ayrıldılar. Gelen velilerimiz ve öğretmenlerimiz de çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

