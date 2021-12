Spor camiası, Başkan Büyükakın'ı ziyaret etti

Spor kulüplerinin yöneticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, Karamürselspor Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç ve yönetimlerini makamında konuk etti. Görüşmede, Kağıtspor’un İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonasında Kata dalında şampiyon olan Burak Mert Can ve İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonasında üçüncü olan Enes Yıldız da yer aldı.



"Her daim destekledik"

Spora ve sporcuya olan katkıların artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Spor, sağlıklı ve erdemli bireyler yetiştirme noktasında şehrimize çok büyük katkılar sağlıyor. Geleceğimizi sağlam temeller altına almak için çocuklarımıza iyi şartlarda spor imkanları sağlamak, sporla tanıştırmak bizlerin asli görevidir. Engelli kardeşlerimizin spor yapmasından, ulusal ve uluslararası arenadan başarılarla dönmesinden oldukça mutlu oluyoruz. İnşallah bu manada desteklerimiz artarak devam edecek. Tabi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak örnek ve öncü spor yatırımlarıyla sporun tabana yayılmasını da sağladık, sağlıyoruz. Bu anlayışla kentimizin her köşesinde hizmet üretiyoruz. Sanayinin başkenti olarak bilinen Kocaeli, yaptığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler ve düzenlediğimiz organizasyonlarla sporun da başkenti olma yolunda önemli aşama sağladı. Bununla birlikte altını çizmek istediğim diğer bir konuda sporcularımız ve spor kulüplerimiz asla yalnız değildir. Büyükşehir belediyesi olarak kulüplerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her daim destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

