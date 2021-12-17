Kocaeli'de sahte içkiden ölüm iddiası

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.
Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Metin Kahraman önceki gün evde içki içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Metin Kahraman´ı özel bir hastaneye kaldırdı. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahraman´ın sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek olan Kahraman´ın cenazesi, bugün Sarımeşe Merkez Mezarlığı´nda toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ
2021-12-17 12:29:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.