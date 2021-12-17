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Bakan Varank: "İhracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır"

İHA

Bakan Varank: "İhracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır"

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri ve TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İhracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı. Bu değerin yaklaşık yüzde 95’i de imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor” dedi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde Verimlilik Proje Ödülleri ve TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe protokolü ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Programın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Proje ödülleri için bu yıl 53 farklı ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli ve 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 proje başvurusu aldık. Ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendirici başvuru yaptı. Bu rakamlar yedincisini düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri için bir rekordur. Tabi bu ilginin doğrudan ve dolaylı pek çok sebebi var. Ancak şahsen ben, bunlardan en önemlisini pandeminin zorlayıcı etkisi olarak görüyorum. Firmalar pandemi ortamındaki belirsizliklere, inovatif ve verimlilik esaslı yaklaşımlarla cevap veriyorlar. Pandemide ortaya çıkan olağanüstü koşulları online kanallara geçerek, üretim süreçlerini dijitale ve otomasyona aktararak, operasyonel verimliliklerini artırarak aşıyorlar. İşte bugün, verimliliklerini artırmak amacıyla çok değerli projeler gerçekleştiren bu firmalara ödüllerini takdim edeceğiz” dedi.

“Enerji verimli motorların maliyetinin yüzde 60’ını biz karşıladık”
Dünyada artan enerji fiyatları da dikkate alınırsa enerji verimliliğinin işletmelerin rekabetçiliğinde en önemli hususlardan bir tanesi olduğunu aktaran Bakan Varank, “Bu nedenle biz de kısa adı TEVMOT olan, KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi projesi ile önemli bir çalışma başlattık. 7 Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren 33 KOBİ’nin kullandığı eski motorları yeni nesil verimli motorlarla değiştirdik. Bu işin maliyeti noktasında da KOSGEB ile KOBİ’lerimize önemli destekler sağladık. İşletme Geliştirme Desteği ile yeni alınan enerji verimli motorların maliyetinin yüzde 60’ını biz karşıladık. Eğer bu motorların yerli belgesi varsa sağladığımız desteği yüzde 75’e kadar çıkardık. Bu sayede şu ana kadar bin mega watt saatlik elektrik tasarruf elde ettik. İşte bugün verimli motorlara geçerek bu tasarrufun gerçekleşmesini sağlayan firmalara da plaket takdimi yapacağız. Ben bu vesileyle bugün burada ödül alacak olan ve ülkemizin refahına verimlilik artışlarıyla katkıda bulunan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı”
Hükümetleri döneminde Türkiye’nin her alanda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Bakan Varank, “Bu alanların başında da bakanlığımız uhdesindeki sanayi ve teknoloji geliyor. Son 19 yılda planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına, ArGe ve teknoloji ekosisteminden nitelikli insan kaynağına, KOBİ’ler ve girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve etkili politikalar uyguladık. Yıllardır aşama aşama büyüyen sanayimiz, hamdolsun pandemi sürecinde tüm dünyanın dikkatini çekti, rüştünü ispat etti. İhracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı. Bu değerin yaklaşık yüzde 95’i de imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Yani biz tarım ya da madencilik ürünleri ihraç etmiyoruz. Onlar da elbette kıymetli ama biz daha çok bilgi, teknoloji ve emeğin kullanıldığı, katma değerin olduğu sanayi ürünleri üretip satıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı”
Yapısal olarak da büyük bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “2002 yılında, ağırlığı düşük teknolojili ürünlerden oluşan 36 milyar dolarlık ihracatı ancak yapabiliyorduk. Bugün ise yüksek ve ortayüksek teknolojili ürünlerin domine ettiği bir ihracat sepetimiz var. Diğer taraftan, bu sene itibarıyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Unicorn, yani bizim deyimimizle Turcorn sayımız 5’e yükseldi. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük gazeteleri tarafından teknolojide Avrupa’nın yıldızı olarak nitelendiriliyor. Tabi, gelişen sanayi ve teknoloji ekosistemimiz, ekonomimizin büyümesine de yüksek düzeyde katkı sağlıyor. Türkiye’nin büyüme performansında en büyük pay sahiplerinden biri, son iki çeyrekte yüzde 40 ve yüzde 10 büyüyen sanayi sektörüdür. Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor. Pandeminin başından buyana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Tam 700 bin kişilik bir artış” ifadelerini kullandı.

“Risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir”
Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmenin Türkiye’ye büyük bir haksızlık olduğunu belirten Bakan Varank, “Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçilerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdu. Bu noktada dün Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni asgari ücretin ben milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk. Kur ve faiz meselesi üzerinden oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemini diri tutarak yapacağız. Bu sene imalat Sanayinde Dijitalleşme temasıyla, KOSGEB’in açtığı çağrı sonucunda firmalarımız için 116 milyon liralık destek kararı aldık. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, Üretimde Yapay Zeka ve insan kaynağına yönelik projeler yürütüyoruz. Bu sayede dünyanın birçok ülkesinin uzman insan kaynağına ve tecrübelerine erişim sağlamış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank’tan işletmelere destek müjdesi
KOSGEB ile başlattıkları yeni bir destek programının müjdesini veren Bakan Varank, “Malumunuz KOSGEB’in ArGe’ye yönelik destek programını, bu yılın başında güncelledik. ArGe, ÜrGe ve İnovasyon adını verdiğimiz yeni destek programının ilk çağrısına da mart ayında çıktık. Elektrikli otomotiv sektörü ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine dönük olan bu çağrımıza ilişkin değerlendirme süreçlerinin sonuna geldik. Yakın zamanda sonuçları ilan edeceğiz. Bugün ise, programın orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz. Bu yeni çağrımızla da ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayii ve raylı sistem araçları alanlarına odaklanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza uygun şekilde bu sektörlerdeki kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacağız. İlk çağrımızdan farklı olarak bu kez mikro işletmeleri de destek kapsamına aldık. Orta ölçekli işletmelere 6 milyon, küçük işletmelere 1 buçuk milyon, mikro işletmelere de 900 bin liraya kadar destek vereceğiz. Proje teklif çağrısı, 8 Şubat’a kadar başvurulara açık” dedi.

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