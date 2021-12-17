Banka çıkışı gasp kamerada



Ergün AYAZ/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ ve İstanbul'da, banka ve noterlerden çıkanları takip ederek, paralarını gasbeden 2 kişi, polis operasyonuyla Yalova'da yakalandı. Banka çıkışında gasp anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüphelilerin, internet sitelerinde satışı yapılan araçların plakalarını kopyalayıp, kendi araçlarında kullandıkları da ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesi ve İstanbul'da banka ile noterlerden çıkanları takip ederek, paralarını gasbedenlere yönelik operasyon düzenledi. Çayırova'da 8 Aralık'ta bankadan 100 bin lira çeken B.Y.'nin aracının kapısını açarak, para dolu çantayı gasbeden kar maskeli şüpheli, aracına bindi. Bu sırada olayı fark eden park halindeki otomobilin sürücüsü ise gasp şüphelisinin aracına çarparak, durdurmaya çalıştı. Şüpheli, araçla hızla olay yerinden kaçtı. Gasp anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli ve yanındaki kişinin, internet sitelerinden satışı yapılan araçların plakalarını kopyalayıp, kendi araçlarında kullandıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, İzmir'e gittikleri belirlenen kişileri Yalova'da yaptığı operasyonla yakaladı. İstanbul´da 5, Çayırova ilçesinde 1 olaya karıştıkları belirlenen M.M. ve N.M., emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-12-17 15:13:58



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