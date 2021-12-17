Kezban'ı tabanca ile öldüren eski sevgilisi suçunu itiraf etti



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşı Kezban Meşe'yi (29) öldürerek cesedini boş araziye atan K.A. (27) adliyeye sevk edildi. K.A. ifadesinde, araçta tartıştıkları sırada bir anlık sinir ile Meşe'yi tabanca ile başından vurduğunu itiraf etti.

Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, Yağmur Sokak´ta dün sabah saatlerinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve başından tabanca ile tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kadının kimliğinin belirlenmesi için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kadının Kezban Meşe olduğunu belirleyen ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, boş araziyi gören kamera olmaması üzerine araştırmayı derinleştirdi.

MEŞE'NİN TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Kezban Meşe'nin telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, cesedin bulunmasından 4 saat sonra genç kadının eski sevgilisi K.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda K.A., sabah saatlerinde Kezban Meşe ile buluştuklarını, araçta yaşadıkları tartışma sonrasında anlık bir sinirle tabancasını çıkararak başına bir el ateş ettiğini, daha sonra cesedi boş araziye attığını itiraf etti. K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-17 15:15:00



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