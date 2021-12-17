Genç kadının katil zanlısı, yüzlerce güvenlik kamerası incelendikten sonra bulundu Tartıştığı eski sevgilisini başından vurup, cesedi boş araziye atmış

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Kezban Meşe'nin (29) katil zanlısının eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yüzlerce güvenlik kamerası incelemesinden sonra tespit edilen zanlı, emniyetteki sorgusunda araçta tartıştıkları sırada Meşe'yi tabanca ile başından vurduğunu itiraf etti.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Kezban Meşe (29) isimli kadının boş arazide başından vurulmuş bir şekilde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yüzlerce kamera tarandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. 4 saat süren güvenlik kamera incelemesinin ardından cinayeti işleyen zanlının K.A. (27) olduğu tespit edildi. Gebze'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan zanlı, gözaltına alındı. Zanlının polis merkezindeki sorgusunda, Kezban Meşe'nin eski sevgilisi olduğunu, olay günü buluştuklarını, araçta yaşadıkları tartışma sonrasında bir anlık öfke ile tabancasını çıkartarak başına ateş ettiği, daha sonra da panikle cesedi boş araziye attığını itiraf ettiği öğrenildi. K.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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