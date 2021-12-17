Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), bu yıl içerisinde 377 kişiye istihdam sağladı.

Vatandaşların meslek sahibi olmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılında hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, iş arayanların ve iş verenlerin buluşma adresi oldu. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de önem verdiği Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, işveren ile iş arayanları aynı sistemde eşleştirerek, işe uygun nitelikte eleman bulma konusunda yardımcı oluyor. BAŞKİM, hizmete girdiği 2019 yılından bu yana bin 43 vatandaşa iş imkanı sundu. 2020 yılının sonunda aracı olduğu firma sayısını 195 firmadan 273 firmaya çıkaran BAŞKİM, 3 yılda 4 bin 435 işlem yaptı. İstihdam seferberliğine desteğini artırarak sürdüren BAŞKİM, bu yıl içerisinde 377 kişiye istihdam sağladı.

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