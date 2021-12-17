Vatandaşın 100 bin TL’sini çalan kapkaççılar tutuklandı

Kocaeli’de bir vatandaşın 100 bin TL’sini kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Türkiye’nin çeşitli illerinde banka ve noterden çıkan vatandaşları takip ederek kapkaç yapan 2 şahıs, Kocaeli’de yakayı ele verdi. Son olarak 8 Aralık tarihinde Çayırova’da bankadan çıkan bir kişiyi takip eden 2 şüpheli, içi 100 bin TL dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ayrıca araba satışı yapılan internet sitelerinde açık gösterilen plakaları kopyalayarak kendi araçlarına sahte plaka yaptıkları da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.