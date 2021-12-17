Kezban'ı tabanca ile öldüren eski sevgilisi suçunu itiraf etti (2)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşı Kezban Meşe'yi öldürerek cesedini boş araziye atan K.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-12-17 21:27:42



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