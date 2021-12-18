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Kocaeli’de sahte alkol can aldı Gözleri kararınca “Işıkları niye kapattınız” diyen taksici sahte alkolden hayatını kaybetti

İHA

Kocaeli’de sahte alkol can aldı Gözleri kararınca “Işıkları niye kapattınız” diyen taksici sahte alkolden hayatını kaybetti

Kocaeli’de bir taksici, alkol aldıktan 20 saat sonra yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki Salih Civan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Zincirlikuyu Cami’den kaldırılarak İzmit Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Kocaeli’de 36 yaşındaki Salih Civan, alkol aldıktan 20 saat sonra solunum yetmezliği, böbrek ağrısı ve gözlerinin kararması gibi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemelerde Civan’ın sahte alkol kullandığı ortaya çıktı. Yoğun bakımda yapılan tüm çabalara rağmen Civan yaşamını yitirdi. Civan’ın hastaneye kaldırılmadan önce gözleri karardığında “Işıkları niye kapattınız” dediği öğrenildi.
Bugün öğle namazına müteakiben Mehmet Ali Paşa Zincirlikuyu’dan cenazesi kalkan Salih Civan, İzmit Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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