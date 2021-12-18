Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:73 - Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı zirvenin ortağı Konyaspor Basketbol’a 7382 mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aydın Karaçam xxx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Dorukhan Kalyoncu xx
KBB Kağıtspor: Jvon Joseph Mc Cormick xx 11, Faik Can Nurkan x 2, Cihan Amasyalı xxx 14, Sertay Gürsu x, Mert Ulutaş x 4, Brady William Skeens xx 13, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 6, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı xxx 17, Hakan Şanlı x 6
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan xx 7, Mert Konuk x 2, Matthew Garnell Morgan xxx 22, Mehmet Özdoğan x, Hazer Avcı xx 9, Azizcan Özdemir x 4, Umut Geçen xx 9, Tayfun Erülkü xxx 20, Abdoulaye Gueye xxx 9
Başantrenör: Okan Çevik
1. Periyot: 2222 (beraberlik)
Devre: 4434 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 5558 (Beysu Konyaspor Basketbol lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.