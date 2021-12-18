Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani: “Biz daima Türkiye’nin yanında olacağız”

Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kocaeli’nin Gebze ilçesine geldi. Assoumani, “Siz dün bizi yok etmeye çalışanlarla mücadele ettiğiniz için biz daima Türkiye’nin yanında olacağız” dedi.

Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ve beraberindeki heyet, Kocaeli’de Gebze Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Konuk Cumhurbaşkanı'nı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve akademisyenler karşıladı.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen program Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Komorlar heyetine üniversite ve dronepark hakkında bilgilendirici sunum yapıldı. Programda konuşan Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, “Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizde eğitim ve araştırmanın önemine değinmiştik, beraberce bu konuyu konuşmuştuk. Bugün bunu burada yaşamanın mutluluğunu yaşıyorum. İlmin yerini hiçbir şey tutmaz. Bunu kendi ülkemde iktidar olduktan hemen sonra daha sık uyguladım. Şimdi de burada aynı şeyi görüyorum. İlme verdiğiniz önem sizin ne kadar ileri gidebileceğinizi gösterir. Sanayi bölgesinin ortasında böyle bir üniversitenin bulunması şunu gösteriyor ki; bu üniversiteden mezun olanlar sanayi de işçi olarak hayatlarına devam edebilecekler. Bu da Onlar için en büyük kazanç. Sayın rektör benim eskiden beri benim gençlere söylediğim ‘Mezun olup masa başında oturmayın, gidin sanayide iş dünyasıyla beraber olun’ söylemini gerçekleştirmiş olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bir sır söylemek istiyorum; Cumhurbaşkanına söylediğim gibi siz dün bizi yok etmeye çalışanlarla mücadele ettiğiniz için biz daima Türkiye’nin yanında olacağız. Şu soruyu hep kendime sormuşumdur; Türkiye’nin sırrı nedir, nasıl başarıyor? Türkiye’nin başarısının sırrı ilim, bilgi ve güç” dedi.



“Endüstri alanlarıyla iş birliktelikleri oluşturmaya devam edeceğiz”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan ise, “Sizi burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şunu belirtmek isterim ki üniversitemizde sizi ağırlamak bizim için çok önemli. Üniversitemiz sanayinin merkezinde konumlanmıştır. Çevremizde 17 Organize Sanayi Bölgesi mevcut. Dolayısıyla bu endüstri alanıyla iş birliği yaptığımız için çok heyecanlıyız. Ziyaret etmiş olduğunuz dronepark, etkileşim ve iş birlikteliklerimizin en güzel örneklerinden biridir. Endüstri alanlarıyla iş birliktelikleri oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Heyet, programın ardından droneparkta incelemelerde bulundu.

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