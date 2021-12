Kocaeli BŞB Kağıtspor - Beysu Konyaspor Basketbol maçının ardından Ahmet Murat Yolcu: “Gard ve lider sorunum var” Okan Çevik: “İlk yarı çok zorlandık. Kocaeli zor deplasmandı”

TBL’de Beysu Konyaspor Basketbol’un galibiyetiyle biten Kocaeli BŞB Kağıtspor maçının ardından teknik adamlar ve oyuncular maçı değerlendirdi.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 12. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Beysu Konyaspor Basketbol’u konuk etti. 7382 mağlup olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, "İlk yarı her şey kontrolümüzdeydi. İkinci yarıda bunu sürdürmemiz lazımdı. Bu bizim son 30 saniyede kaybettiğimiz 7. maç. Toparlayacağız. Başka yolumuz yok. Detay çalışmaya devam edeceğiz. Bizim küçük bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Ondan sonra Brady’nin de gelişiyle önümüz çok açık. Ama bir hamle yapacaksam acilen 2 numaraya hamle yapmam lazım” dedi.



"Maçın sonunu gard oynar"

Basın mensuplarının oyuncular özelindeki sorularını yanıtlayan Yolcu, "Getirdiğim gardlar hep üst seviye gardlar. Bu oyuncumuz da açılacak. Ama 7 maç özelinde kaybettiğimiz maçlara baktığımızda hep 61, 71, 61. Bu hedef göstermek değil fakat maçın sonunu gard oynar. Oraya bir hamle yapmam lazım. Gerekirse yerli oyunculardan yana bir hamle yapmalıyım. Yönetim kurulumuz en kısa sürede gerekeni yapacaktır. Bundan şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.



“Benim sorunum gard mevkiinde”

Takıma kısa süre önce katılan Brady’nin katkısı konusunda ise Yolcu, “3. maçı. Samsun’da çok iyi maç çıkardı. Evde Balıkesir ile oynadığımız maçta da çok iyiydi. Bugün de burada erken faullemesinin neticesi var. İstatistiklere baktığımızda; istediğim double double yakın. 13 sayı, 10 ribaund yapmış. Ama eve döndüğün zaman yeniksin. Benim sorunum gard mevkiinde. Yabancısız ve bütçe darlığına rağmen sezona 2’de 2 ile başladık. Geldiğimiz noktada; bu maçı ayrı tutuyorum, 7 maçı son 30 saniyede, 2 ve 1 sayıyla kaybettik. Yönetim buna bir hamle yapacaktır, şüphem yok. Oraya yerli bir tane 2 numara oynayacak takviye lazım” dedi.



“Şu olsaydı yüzde yüz bırakırdım”

12 haftada alınan 9 mağlubiyetin görevden ayrılmayı gündeme getirip getirmediği sorusuna Yolcu, “Geçen seni beni göreve getirdiler. Üstesinden geldik, Yalova serisinde kaybettik. O seriyi alanın üst lige çıkacağı belliydi. Yeni sezon için yeniden anlaştık. Sonra birden bire bütçemizin bu yönde olmasıyla ilgili karar çıktı. Bu yönde devam ediyoruz. Arkamdalar. Önümü açmak adına her türlü hamleyi yapıyorlar. Yapacaklardır da. Bizim de bunun sonunu getirmemiz lazım. Emek veriyoruz. Şu olsa yüzde yüz bırakırım; maç 1520 olsa. Ama her maçım hep son 30 saniyede bitiyor” yanıtını verdi.



“Lider oyuncu eksikliğimiz var, dominantsız oynuyoruz”

Lider oyuncu eksikliği konusuna da değinen Ahmet Murat Yolcu, “Evet, liderim yok. 2 numara dediğim o. Geçen yıl Can Altıntığ süpürüyordu, çok büyük bir liderdi. İkincisi de; dominant bir numara. Geçen yıl biliyorsunuz Keshun Sherrill vardı, dominanttı. Şimdi 2 dominantsız oynuyoruz. Tabii ki bütçeyle ilgili, küçüldük. Fakat lige üst üste galibiyetlerle başladığımız zaman da söylediğim gibi öncelikli amacımız; Kocaeli’de basketbolu devamlı kılmak. Sonra çıkmaya takımdır, ortada kalmaya takımdır. Gelecek nesiller ve alt yapı için, çocuklar için bu takımı tutmamız, rol model yapmamız lazım” diye konuştu.



Okan Çevik: "Burası zorlu deplasman haline gelmiş"

Beysu Konyaspor Basketbol Başantrenörü Okan Çevik de "Güzel emek vermişler. Burası gerçekten zorlu bir deplasman haline gelmiş. Biz de ilk yarı çok zorlandık. Kendi tempolu basketbolumuzu kabul ettirene kadar maçın momentumu, gidişatı Kocaeli’nin elindeydi. Ondan sonra defansımızı, kendi momentumumuzu yakalayınca maçı kazanan taraf biz olduk. İlk yarı yaptığımız 11 top kaybıyla birlikte hücumda 34 sayıda kaldık. Bizim alışık olduğumuz skor değil. Bununla paralel defansta düştük, istediğimiz agresifiteyi yakalayamadık. 10 sayı geride kapattık. Soyunma odasında yapmamız gerekenleri konuştuktan sonra 3. periyot 11 sayı yemek maçı kıran noktalardan biri oldu. Sonunda da aşağı yukarı 10 sayıyla maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı ikinci yarı ortaya koydukları kazanma azminden dolayı kutluyorum. TBL'’e her maç çok zor ve kazandığınız her maç çok değerli. Kadro güçlü, zayıf, zengin kadro ya da daha düşük bütçe diye bir şey yok. Herkes bütün basketbol becerisini ortaya koymaya çalışıyor. Hele iyi günde yakalanırsanız mağlup olmanız işten bile değil. Buna izin vermemek lazım. Bugün de böyle oldu. İlk devre kontrol onlardaydı, ikinci devre biz ona izin vermedik ve kazanmayı bildik” dedi.



Sertan İbrahim Sarı: "Sanki iki farklı maçı bir yerde oynadık"

Yaklaşık 30 dakika oyunda kalan ve Kağıtspor’un 17 sayısını kaydederek takımın en skorer ismi olan Sertan İbrahim Sarı, “Birinci yarının bizim, ikinci yarının Konyaspor’un galip geldiği maçtı. Sanki iki farklı maçı bir yerde oynamış gibiydik. Konyaspor sonunda az hatayla daha iyi oynamayı bildi. Konyaspor’u kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.



Umut Geçen: "Çok değerli galibiyetti"

Yaklaşık 26 dakika süre alan ve takımı adına 9 sayı kaydeden Beysu Konyaspor Basketbol’dan Umut Geçen ise "Kazandığımız için mutluyum. Karşı takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ederim. İstediğimiz gibi başlayamadık. Bu ligde her deplasman maçı çok zor ve her deplasman galibiyeti çok önemli. Deplasman galibiyeti aldığımız için de mutluyum. Tüm takım olarak kötü bir devreden sonra ikinci yarı verdiğimiz reaksiyondan dolayı da çok mutluyum. Çok değerli bir galibiyetti. Umarım kazanarak gitmeye devam ederiz. Rakip takıma da sezonun devamında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

