Çocuklar anneleri ile etkinliklere katılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar anneleri ile etkinliklere katılıyor

İHA

Çocuklar anneleri ile etkinliklere katılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ailemle Birlikte" etkinliği kapsamında çocuklar anneleri ile birlikte eğleniyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında aile yapısına destek veriyor. Bu kapsamda her hafta sonu "Ailemle Birlikte" etkinlikleri düzenleniyor. Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezlerindeki etkinlikler alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklerde antrenörler çocuklar için özel parkurlar hazırlıyor. Bu parkurlarda çocuklar hem kendi akranları hem de ebeveynleri ile beraber eğlence dolu vakit geçirme imkanı buluyor. Etkinliklerle birlikte çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında zihinsel gelişimlerini de destekleyecek oyunlar dâhil edilerek, spor yaparken temel kavramların öğretilmesi sağlanıyor.
Müzik eşliğinde spor ve ısınma egzersizleri ile başlayan etkinlikler, çocukların anneleri ve akranları ile sosyal ilişkiler kurmasını da sağlıyor. Çocukların aynı zamanda fiziksel, ruhsal, bilişsel, duyuşsal, psikomotor gibi pek çok alanda gelişimlerine katkı sağlanıyor. Vücut esnetme, ısındırma hareketlerinin ardından aileler ve çocukların bir arada katılım sağladığı etkinlikler düzenleniyor. Çocukların sözcüklerle hareket arasında ilişki kurmalarını gerektiren becerikli parmak oyunları, müzik ve tekerleme eşliğinde çocukları harekete geçirici, refleks, elgöz koordinasyonu sağlayan patates adam oyunu, çeşitli materyallerle yapılan performans odaklı ritim oyunu, çocuklara sağlıklı nefesi öğretmeyi hedefleyen pinpon topu ile kontrollü nefes oyunu, çocuklara beden koordinasyonunu ve takım oyunlarına uyum sağlayıcı engelli parkur oyunu gibi etkinlikler yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar yüzme öğreniyor
Asansördeki ayak izinin sahibini böyle rezil ettiler
YEREL HABERLER Asansördeki ayak izinin sahibini böyle rezil ettiler
Kocaeli BŞB Kağıtspor - Beysu Konyaspor Basketbol maçının ardından Ahmet Murat Yolcu: “Gard ve lider sorunum var” Okan Çevik: “İlk yarı çok zorlandık. Kocaeli zor deplasmandı”
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor - Beysu Konyaspor Basketbol ...
Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani: “Biz daima Türkiye’nin yanında olacağız”
YEREL HABERLER Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani: “Biz daima ...
Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı
YEREL HABERLER Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal ...
Kocaeli'nde 3 ton kaçak içki stoklayan 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde 3 ton kaçak içki stoklayan 3 şahıs ...
İlimtepe'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL HABERLER İlimtepe'de yoğun kar yağışı başladı
Kocaeli’de otomobil cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de otomobil cayır cayır yandı
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:73 - Konyaspor Basketbol: 82
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:73 - ...
Kocaelispor’da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Kocaelispor’da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: “Önemli futbolcularla görüşüyoruz”
YEREL HABERLER Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: “Önemli ...
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Depoyu kaçak içki üretim hanesine çeviren şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Depoyu kaçak içki üretim hanesine çeviren şüpheliler ...
İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç ...
Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
Kocaeli’de sahte alkol can aldı Gözleri kararınca “Işıkları niye kapattınız” diyen taksici sahte alkolden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli’de sahte alkol can aldı Gözleri kararınca ...
Çayırova’da Yerli Malı Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Çayırova’da Yerli Malı Haftası kutlandı
Kocaeli’de bir şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli’de bir şahıs evinde ölü bulundu
Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı
YEREL HABERLER Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı
Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu konser verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu konser verecek
'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı Yolu bahçe çiti ile kapatan şahıs 4,5 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER 'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe ...
Gölcük’te 84 araçlık otopark trafiği rahatlattı
YEREL HABERLER Gölcük’te 84 araçlık otopark trafiği rahatlattı
Görgün, Derince’de Gençlerle Buluştu
YEREL HABERLER Görgün, Derince’de Gençlerle Buluştu
Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı 
YEREL HABERLER Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.