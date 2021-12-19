Ulaşım aralıksız sürüyor

UlaşımPark tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ulaşım hizmeti, olumsuz kış koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından 13 Ağustos 2021 tarihinde duyurulan kırsal mahalleler (KM) hatlarından yaklaşık 100 bin vatandaş faydalanıyor. Kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunu için yapılan KM hatlarında, en uç mahallelere dahi otobüs hattı tanımlanarak vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor. Yoğun kar yağan bölgelerde de ulaşım sorunu yaşanmadan devam ediliyor. Ayda yaklaşık 13 bin sefer ve 410 bin kilometre yol kat eden otobüsler, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.