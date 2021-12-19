Devrilen soba evi yaktı, 2 kişi hastanelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen soba evi yaktı, 2 kişi hastanelik oldu

İHA

Devrilen soba evi yaktı, 2 kişi hastanelik oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında sobanın devrilmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Yangın, Gebze'nin Adem Yavuz Mahallesi 458 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında sobanın devrilmesiyle birlikte yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan vatandaşlardan birisi sobayı kaldırmaya çalışırken, diğeri ise başına soba borusu düşmesi sonucu yaralandı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lise öğrencilerinin geliştirdiği robot denizleri tertemiz yapacak Uzaktan kumanda edilen bu robotu otonom hale getirebilmek için uğraşıyorlar Lise öğrencisi Efe Budakoğlu: “Dünyayı daha güzel bir hale getirebileceğimizi düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin geliştirdiği robot denizleri ...
Ulaşım aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Ulaşım aralıksız sürüyor
Bilgisayarla hayatları kolaylaştı
YEREL HABERLER Bilgisayarla hayatları kolaylaştı
Annesi yanında ölen 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri burktu 3 aylık bebeğinin yanında ölü bulunan kadının komşuları: "Nurten 1 haftadır bizimle olan diyaloğunu kesmişti. Bizi gördüğü zaman saklanıyordu, kapıyı açmıyordu" "Olay günü ağlayarak evime indim ve bir süre sonra jandarma ekipleri bana bebeği getirdi. 2 saat kadar bebekle ilgilendim. Su ve süt verdim ona. O çocuğu kurtardığım için sevindim"
YEREL HABERLER Annesi yanında ölen 3 aylık bebeğin ağlama sesleri ...
Çocuklar anneleri ile etkinliklere katılıyor
YEREL HABERLER Çocuklar anneleri ile etkinliklere katılıyor
Çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar yüzme öğreniyor
Asansördeki ayak izinin sahibini böyle rezil ettiler
YEREL HABERLER Asansördeki ayak izinin sahibini böyle rezil ettiler
Kocaeli BŞB Kağıtspor - Beysu Konyaspor Basketbol maçının ardından Ahmet Murat Yolcu: “Gard ve lider sorunum var” Okan Çevik: “İlk yarı çok zorlandık. Kocaeli zor deplasmandı”
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor - Beysu Konyaspor Basketbol ...
Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani: “Biz daima Türkiye’nin yanında olacağız”
YEREL HABERLER Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani: “Biz daima ...
Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı
YEREL HABERLER Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal ...
Kocaeli'nde 3 ton kaçak içki stoklayan 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde 3 ton kaçak içki stoklayan 3 şahıs ...
İlimtepe'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL HABERLER İlimtepe'de yoğun kar yağışı başladı
Kocaeli’de otomobil cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de otomobil cayır cayır yandı
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:73 - Konyaspor Basketbol: 82
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:73 - ...
Kocaelispor’da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Kocaelispor’da Eyüpspor hazırlıkları tamamlandı
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: “Önemli futbolcularla görüşüyoruz”
YEREL HABERLER Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: “Önemli ...
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Depoyu kaçak içki üretim hanesine çeviren şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Depoyu kaçak içki üretim hanesine çeviren şüpheliler ...
İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi hasadı yapılan mantarları ihtiyaç ...
Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
Kocaeli’de sahte alkol can aldı Gözleri kararınca “Işıkları niye kapattınız” diyen taksici sahte alkolden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli’de sahte alkol can aldı Gözleri kararınca ...
Çayırova’da Yerli Malı Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Çayırova’da Yerli Malı Haftası kutlandı
Kocaeli’de bir şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli’de bir şahıs evinde ölü bulundu
Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı
YEREL HABERLER Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.