Kocaelispor - Eyüpspor: 1-1

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Burak Pakkan(xx), Hüsnü Emre Çelimli(xx), Sezgin Çınar(xx)
KOCAELİSPOR: Korcan(x)Mehmet(x), Atila(x), Cisse(x)(Dk.46 Omolo x), Alpay(x), Mandjeck(x)(Dk.75 Yiğit Ali x), Semih(x), Diop(x), Pereira(x)(Dk.65 Mevlüt x), Tisdell(x)(Dk.46 İlyas Kubilay x), Benhur(x)
EYÜPSPOR: Emrullah(xx) Yalçın(xx), Mikail(xx), Umut(xx), Dibba(xx), Timur(xxx)(Dk.90 Mezague), Mohammed(xx), Bülent(xx), Enes(xx)(Dk.55 Taşkın xx), Uğur(xx), Cenk(xx)(Dk.59 Erencan)
GOLLER: Dk.79 Diop(Kocaelispor), Dk.21 Timur (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Dk.40 Cisse, Dk.73 Semih(Kocaelispor), Dk.19 Yalçın, Dk.26 Mohammed, Dk.50 Mikail(Eyüpspor) Spor Toto 1´inci Ligi'nin 18'inci haftasında Kocaelispor, evinde ağırladığı Eyüpspor´la 1-1 berabere kaldı.
22. dakikada Kocaelispor´da Atila ceza sahası önünde kafa topuna çıkarken rakibine faul yaptı. Serbest vuruşta kaleci Korcan´ın soluna doğru şut çeken Timur, topu ağlara gönderdi: 0-1.
79. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diop, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-12-19 21:13:16
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