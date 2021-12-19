Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Eyüpspor: 1

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 11 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar

21. dakikada Eyüpspor, kaleye oldukça yakın bir noktadan serbest vuruş fırsatı kazandı. Topun başına geçen Timur Temeltaş, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01

37. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Umut Bulut’un şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

53. dakikada Kocaelispor sağ kanattan etkili geldi. Benhur’un çizgiye inip kale sahasına çevirdiği topa Diop müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Emrullah golü önlemeyi başardı.

79. dakikada Kocaelispor rakip ceza alanına attığı uzun topla etkili oldu. Benhur Keser’in kafayla indirdiği topta Diop gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu. 11



Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Burak Pakkan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay x, Semih Karadeniz xx, Alpay Çelebi xx, Mehmet Taş xx, Atila Turan xx, G. Mandjeck x (Yiğitali Bayrak dk. 75 x), A. Cisse x (Omolo dk. 46 xx), M. Pereira xx (Mevlüt Erdinç dk. 65 x), M. Diop xx, Benhur Keser xx, T. Tisdell x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 45 xx)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Yılmaz Özeren, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Uğur Akdemir xx, Musah Mohammed xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Timur Temeltaş xx (Mezague dk. 90 ?), Mikail Okyar xx, Enes Keskin xx (Taşkın İlter dk. 55 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xx (Erencan Yardımcı dk. 59 xx), Pa Amat Dibba xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Çağlar Akbaba, Gökcan Kaya, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Mehmet Uslu, Taha Balcı, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: M. Diop (dk. 79) (Kocaelispor), Timur Temeltaş (dk. 21) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: A. Cisse, Semih Karadeniz (Kocaelispor), Yalçın Kılınç, Musah Mohammed, Mikail Okyar (Eyüpspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.