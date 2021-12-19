Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

– Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, C.Ö. idaresindeki 34 BZS 463 plakalı Volkswagen marka kamyonet, dur ihtarına uymayıp kaçtı. Yolun devamında devriye bekleyen trafik polisleri, aracı D100 Karayolu üzerinde yakaladı. Araçtan indirilerek alkol testi yapılan sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsa cezai işlem uygulanırken, araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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