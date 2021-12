Dilovası Devlet Hastanesi'ne yeni bölümler açılacak

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi'nin statüsünün değişeceğini, yeni bölümler açılacağını ve 25 olan yatak sayısının 50'ye çıkarılacağını duyurdu.

Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün değiştirilip, D sınıfından C sınıfı hastaneye dönüştürülerek büyütülmesi talebi Sağlık Bakanlığınca onaylandı. C sınıfı hastaneye dönüştürülecek olan Dilovası Devlet Hastanesi’nde yatak kapasitesi 25’ten, 50’ye yükseltilecek. Halihazırda hizmet veren diş hekimliği, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, aile hekimliği, genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon branşlarının doktor kadrosunun da genişletileceği belirtildi.



Yeni bölümler açılacak

Yeni açılacak bölümler ile birlikte hastane artık; deri ve zührevi hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kulak, burun, boğaz hastalıkları, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji hastalıkları, radyoloji ve ruh sağlığı hastalıkları, tıbbı biyokimya ve üroloji alanlarında da vatandaşlara hizmetler verilecek.



"Hızlı bir şekilde büyüyeceğimizi öngörüyoruz"

Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün yükseltilerek C sınıfı hastaneye dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası son yıllarda kabuğunu kıran ve her geçen gün büyüyerek genişlemeye devam bir ilçe konumuna gelmiştir. Özellikle sanayinin de yoğun olduğu ilçemiz, artık hızla göç alan bir ilçe haline gelmiştir. Yapılan yatırımlar ile yükselen şehir haline gelen ilçemizin yeni konut yatırımları ile birlikte nüfus olarak da daha hızlı bir şekilde büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmeleri için özellikle son bir yıldır Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerimizde hastanemizin ileriye dönük statüsünün genişletilmesi, doktor kadrolarının ve branşların da artırılması talebimiz, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızca onaylandı. Bu bizleri mutlu etti" dedi.

