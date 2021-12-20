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Hem tarihi mekanları keşfettiler hem yürüyüş yaptılar

İHA

Hem tarihi mekanları keşfettiler hem yürüyüş yaptılar

Hoşgörü Yolu'nda 2'nci Foto Safari turu düzenleyen İzmit Belediyesi, vatandaşları kent tarihi ile buluşturdu.
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği’nin ortak düzenlediği etkinlikle doğaseverler, Hoşgörü Yolu’nun yaklaşık 8 kilometrelik 2’nci etabını tamamladı. İlk etap İzmit Belediyesi önünden başlayarak Orhan Cami'de sona eren İzmit'in tek kültür rotasında gerçekleştirilmişti. İkinci etabın adresi ise Bahçecik Servetiye Karşı hattı oldu.
Önemli kültür varlıklarını yakından inceleyerek fotoğraflayan ve bilgi sahibi olma fırsatı yakalayan katılımcılara, yürüyüş boyunca Spor İşleri Müdürlüğü’nden gelen uzman isimler eşlik etti. Katılımcılara ayrıca Hoşgörü Yolu ekibinden Burak Tuncay tarihi mekanlar hakkında bilgi verdi.
İzmit Belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi sırasıyla; Bahçecik köy merkezi, köy çeşmeleri, Amerikan Koleji, Kurtuluş Savaşı Siperleri ve Servetiye Taş Cami’ni gezdi. Yürüyüşe katılanlar, kültür varlıklarını görmenin yanı sıra Samanlı Dağlarının eşsiz doğa manzaralarını da fotoğraflama imkanı buldu. Grup, yürüyüş esnasında sezonun ilk kar yürüyüşünü de yaptı.

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