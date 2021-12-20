Körfezli yüzücüler madalya ile döndü

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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 12 yaş altı yüzücüleri, Edirne'de düzenlenen Türkiye Finali’nden 1 altın ve 2 gümüş madalya ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 12 yaş altı yüzücüleri, önemli bir başarı elde etti. Hafta sonu Edirne’de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali’ne antrenör Samet Işık öncülüğünde katılım sağlayan 3 sporcu, dereceye girmeyi başardı. Sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya almaya hak kazandı.

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