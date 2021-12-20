Kocaeli'de onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri, 1319 Kasım tarihleri arasında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 22 gram esrar, 3 kilo 882 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 262 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 2 gram skunk, 30 gram eroin, 21 kilo 150 gram afyon sakızı, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Ayrıca yapılan operasyonlar kapsamında 85 şahsa adli işlem başlatılırken, 12 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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