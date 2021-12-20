İzmit Belediyesi'nden bin 467 haneye nakdi destek

İzmit Belediyesi, soğuk hava koşullarında zor durumda olan ailelere gıdadan giyime, yakacak yardımından kira yardımına kadar toplam 1 milyon 102 bin 645 TL nakdi destek sağladı.

İzmit Belediyesi, soğuk hava koşullarında yardıma muhtaç vatandaşa yardım etmeye devam ediyor. 1 Kasım20 Aralık tarihleri arasında Kardeş Eller Sosyal Yardım Platformuna 2 bin 986 başvuru yapıldı. İzmit Belediyesi bin 467 haneye toplam 1 milyon 102 bin 645 TL nakdi destek sağladı. Bu hanelere 561 bin 500 TL yakacak, 102 bin 645 TL kira, 8 bin 260 TL fatura ve 381 bin 950 TL çatı onarım desteği verildi. Bin 869 haneye gıda desteği, bin 297 haneye giyim desteği sağlandı. Öğrenciler için ise 2 bin 293 haneye 344 bin kırtasiye ve giysi çeki desteği verildi.

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