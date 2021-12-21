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Temelinde toprak kayması meydana gelen iki bina boşaltıldı

DHA

Temelinde toprak kayması meydana gelen iki bina boşaltıldı


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te bir binanın yıkımı esnasında iş makinesinin istinat duvarına zarar vermesi nedeniyle yan tarafında bulunan iki binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Tedbir amaçlı iki binada oturanlar evlerini boşaltırken, olayın yaşandığı sokak araç trafiğine kapatıldı.
Olay 00.45 sıralarında Turgut Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Yan tarafta devam eden inşaat çalışması nedeniyle istinat duvarı zarar çökünce, iki binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Gürültü ile birlikte kayalar düşmeye başlayınca binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada yıkılma tehlikesi bulunan iki binada yaşayanlar, kendi imkanlarıyla evlerini boşalttı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri bina çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından boşaltılan iki binada yaşayan iki aile geçici olarak komşularının yanına yerleştirildi. Olayın yaşandığı sokak ise tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldı.
`KOCA EV BAŞIMA YIKILIYOR SANDIM´
Yaşanan olay nedeniyle büyük korku yaşadıklarını dile getiren ev sahibi Hafize Özçelik, "5 aydır burada yıkım işlemleri devam ediyor, biz de 5 aydır burası yıkılacak diye uyarıyorduk. Oturup televizyon izliyorduk bir anda gürültü oldu. Kayalar hep çökerek aşağı düştü. Kaç gündür toprakta ufak oyuklar vardı bu akşam tam felaket oldu. Çok korktum koca ev başıma yıkılıyor sandım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-12-21 01:46:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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