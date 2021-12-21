Büyükşehir 15 bin ton tuz rezervi depoladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı.

Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçe ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışacak. Gece ve gündüz iki ekip halinde nöbet tutacak karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak. Araç ve yayaların güvenliğini sağlayacak büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutacak. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olacak karla mücadele ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek.

Köylerde de, büyükşehir belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılacak. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutulacak.

Büyükşehir, kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yaparak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda yollarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.

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