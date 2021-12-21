Genç mimarlar, fuar merkezi için Kartepe Zirvesi'nde proje sunacak

Uluslararası Fuar Merkezi ile İzmit Körfezi'nin doğu kıyıları için Dünya'dan ve Kocaeli’den genç mimarlar proje hazırlayacak. Fikir projesi Kartepe Zirvesi’nde görüşülecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insanlığı ilgilendiren konularda bilimsel, akademik, entelektüel, siyasi tüm kesimleri büyük ölçekte buluşturduğu Kartepe Zirvesi’ni 2022 yılında 4. kez gerçekleştirecek. "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla yapılacak Kartepe Zirvesi’nde, Uluslararası Fuar Merkezi alanının yeri için ISOCARP tarafından planlanan proje de görüşülecek.



ISOCARP ile ortak çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde İzmit Körfezi Sulak Alanı yanında bulunan Uluslararası Fuar Merkezi’nin depreme ve doğal afetlere dayanıklı olmadığını belirlemiş ve yapının yıkılarak, farklı bir alanda yeni bir fuar merkezi yapılmasına karar vermişti. Fuar merkezinin Cengiz Topel Havalimanının yanındaki arazide yapılması için çalışmalar başlamıştı. Eski adıyla İnterteks Fuar Alanının mevcut yerinin ise ne olacağı tartışma konusu olmuştu. Büyükşehir belediyesi, bu yerin en güzel şekilde değerlendirilmesi için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile ortak çalışma kararı aldı.



Genç mimarlar planlayacak

Birleşmiş Milletler ve UNICEF’in tanıdığı bir kuruluş olan Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP), Young Professional’s adında genç mimar ve şehir plancılarının dahil olduğu bir programla büyükşehir belediyesine destek verecek. Uluslararası programın dönem başkanlığını üstlenen İTÜ Şehir Planlama Bölümünden Doç. Dr. Zeynep Günay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile birlikte Körfez Sulak Alanı bölgesiyle yıkılması planlanan Uluslararası Fuar Merkezinde ön incelemelerde bulundu.



Zirvede paylaşılacak

ISOCARP Genç Profesyoneller Programı kapsamında Uluslararası Fuar Alanını kapsayan fikir projesi önerisi istendi. Bu doğrultuda İTÜ Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zeynep Günay, Dünya'daki genç şehir plancılarına bir çağrı metni hazırlayacak. Bu çağrıya genç profesyonel şehir plancıları başvuracak ve bunlardan 15 şehir planlamacısı ile mimar seçilerek Kocaeli'ye davet edilecek. Buradaki buluşmaya Kocaeli’den de 10 şehir plancısı ve mimar katılım sağlayacak. Davet edilen plancılar, Kartepe Zirvesinden önceki hafta kente gelecek, seçilen alanda incelemeler yapacak ve ilgili kişilerle görüşecek. Sonrasında bu alana yönelik bir proje fikri oluşturup, taslak çizimler hazırlanacak. Projenin detayları Kartepe Zirvesi’nde kamuoyu ile paylaşacak.

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