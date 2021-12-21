Sepaş Enerji, abonelere bilgi güncellemenin önemini hatırlattı

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji abonelere, "bilgi güncellemesi yapın" uyarısında bulundu.

Sepaş Enerji’nin online hizmet kanallarından günün her anı kolay ve güvenli şekilde bilgi güncelleme yapılabiliyor. 2021’in kasım ayına kadar 74 bin üzerinde Sepaş Enerji müşterisi iletişim veya kimlik bilgisini güncelledi. Bilgi güncelleme çalışmaları sırasında aboneliği kendi adına olmayan müşteriler, aboneliklerini üzerlerine kolayca alabiliyor. Aboneliğin başkasının adına usulsüz olarak kullanılması durumunda ise cezayla karşılaşılabiliyor.



Güncek bilgilerin Sepaş'a iletilmesi gerekiyor

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, aboneleri bilgi güncellemeye çağırdı. Aboneliğin kullanıcı adına olmaması sebebiyle usulsüz elektrik kullanımlarından kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Sepaş Enerji hizmet noktalarına başvuru yapılabiliyor. Başvurunun ardından eski adresteki abonelik kapatılarak güncel bilgilerin Sepaş Enerji’ye iletilmesi gerekiyor. Bu yılın kasım ayına kadar bilgilerini güncelleyen abone sayısı 74 bin 295 olurken, toplamda 103 bin 499 adet kimlik ve iletişim bilgisi güncellendi.



Bilgileri güncel olmayan aboneler bu haklardan yararlanamıyor

Adres değiştiren abonelerin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca ayrıldıkları yerdeki aboneliği iptal edip yeni adreslerindeki aboneliği üzerlerine almaları gerekiyor. Güncel bilgilerin elektrik perakende şirketine iletilmemesi halinde, aboneliğin bir başkası tarafından usulsüzce devam ettirilmesi nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Başkasının adıyla usulsüz elektrik kullanımı tespit edildiğinde, yönetmelik uyarınca 15 günlük uyarı süresinin ardından cezai yaptırımlar devreye giriyor. Kendilerine tanınan süre zarfında aboneliği üzerine almayıp usulsüz tüketime devam edenlerin enerjisi kesilirken kesmeaçma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca abonelik gerçek kullanıcı üzerine alınıncaya dek söz konusu adrese enerji verilmeyip Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili aboneliğe dair bilgilendirme yapılmıyor.

Öte yandan bilgileri güncel olmayan aboneler tüketici hakları, yeni ürünler, kampanyalar ve önemli bilgilendirmelerden de yararlanamıyor.

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