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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gayrimenkul sektörü, faizin düşmesini destekliyor

İHA

Gayrimenkul sektörü, faizin düşmesini destekliyor

– ‘Uluslararası Kalite Ödülleri’ gecesinde, yılın en iyi gayrimenkul firması ödülünü alan Mert İnşaat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Can Ildırı, sektörün hareketlenmesi için faizin düşmesini desteklediklerini söyledi.

Türkiye’de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar'ın imtiyaz sahibi olduğu Crazy Production Organizasyon şirketinin düzenlediği ‘Uluslararası Kalite Ödülleri’ gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Mert İnşat ve Gayrimenkul şirketi adına ‘yılın en iyi gayrimenkul firması’ ödülü Can Ildır’a verildi. Geceye; iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyası büyük ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek’in üstlendiği gecede Mert İnşaat Gayrimenkul ‘yılın en iyi gayrimenkul’ firması ödülünü aldı. Gecede ayrıca Atiye Deniz, Mazhar Alanson, Ayçam, Ebru Keskin, Berdan Mardini, Murat Yıldırım, Mert Öcal, Taladro, Aslıhan Karalar, Görkem Sevindik, Hülya Polat gibi ünlü isimler ödüllerini alırken Kırmızı Halıda Ece Gürsel röportajları ile dikkat çekti.

“Faiz düşmeli”
Törenin ardından konuşan Can Ildır’ı, sektörün daha da hareketlenmesi için faizlerin düşmesi gerektiğini ifade ederek, “Ülkemizde inşaat, önem taşıyan lokomotif bir sektör olma özelliğini sürdürüyor. Emlak sektörü aynı zamanda makro ekonominin lokomotif sektörü konumunda, dolayısıyla sektörün büyümesi ve üretimin teşvik edilmesindeki ana kriter, satış rakamları. Fiyatların sürekli yükselme eğilimi gösterdiği bir sektörde üreticinin ilk baktığı nokta, arz talep oranları olacaktır. ‘Türkiye ekonomisi büyüyor ve inşaat sektörü de bu büyümenin lokomotifidir’ diyorsak, kredi faizlerinin düşmesiyle tetiklenen sektörümüzün korunup kollanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık ülkemizde birçok kurumsal ve güçlü firmanın bile özellikle arsa yatırımları ile ilgilenen özel birimleri ve personelleri bulunuyor. Bu durum ise bize ister kısa ister uzun vadede en büyük kazanç ve yatırım aracının arsa olduğunu gösteriyor” dedi.

“İnşaat sektörünün hamuru arsadır”
Arsa ve imar çalışmaları söz konusu olmadan, inşaat sektörünün gelişmesi ve büyümesinin de mümkün olmadığını söyleyen Ildır, “Bu sebeple, inşaat sektörünün hamuru arsadır. Dolayısıyla arsa yatırımı her daim ülkemizde, özellikle gelişmekte olan yeni bölgelerde revaçta olmaya devam edecek. Bütün bu bilgiler doğrultusunda üretim kapasitesinin devletin uygulayacağı teşvik paketleriyle desteklenmesinin üreticiyi, alıcıyı ve sektörü canlı tutacağını düşünüyorum. 2021’te gayrimenkul piyasasının tüm bu veriler ve devletin özellikle toplu ulaşımı kapsayan dev altyapı yatırımları, kentsel dönüşüm ve çok boyutlu, kapsamlı uygulamaları ile en az yüzde 10 oranında büyüyeceğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımızın faizle olan mücadelesin destekliyoruz. Alıcı ve yatırımcı eğer sektörü takip ediyor, satın almayı düşündüğü konutu üreten şirketin önceki projelerini vaktinde teslim ettiğini görüyorsa, inşaat aşamasında da talip olmaktan çekinmiyor. Başka bir deyişle güveniyor ve yatırım yapmakta tereddüt etmiyor” diye konuştu.

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