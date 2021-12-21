Kocaeli’de 26 kilo eroin ele geçirildi

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Emniyet müdürlüğü ekiplerimiz 26 kilo 450 gram eroini yaptığı operasyonla ele geçirdi. Devletimize güvenmeye ve destek olmaya devam ediniz" ifadelerini kullandı.

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