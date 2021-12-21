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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca'da diksiyon ve etkili iletişim kursu

İHA

Darıca'da diksiyon ve etkili iletişim kursu

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen diksiyon ve etkili iletişim kurslarına kayıtlar başladı.
Darıca Belediyesi'nin, kültürsanateğitim hizmetleri kapsamında Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz düzenlediği diksiyon kurslarının kayıtları başladı. Darıca Belediyesi'nin, kişinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkileyici konuşmasını sağlamak ve söz söyleme sanatının inceliklerini öğretmek amacıyla açtığı ücretsiz diksiyon kurslarına ilginin yoğun olduğu belirtildi. Etkili ve güzel konuşmanın inceliklerinin uygulamalı olarak anlatılacağı diksiyon ve etkili iletişim kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Kütüphane Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

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