İstismar suçundan yargılanan 20 yıllık öğretmene 12 yıl 6 ay hapis "20 yıldır öğretmenlik yaptım, adaletinize güveniyorum"

Kocaeli'de lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı savunmasında, "20 yıldır öğretmenlik yaptım, adaletinize güveniyorum" diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 22 Mart tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda matematik öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Bilal S., 12 sınıf öğrencisi D.U.’ya karşı farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu. D.U.’nun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan müdür yardımcısı Bilal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında dava açılan sanık Bilal S.'nin yargılanmasına Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Salonda taraf avukatları ve D.U.’nun annesi hazır bulunurken, sanık B.S. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.



"20 yıldır öğretmenlik yaptım, adaletinize güveniyorum"

Mağdur D.U.’nun beyanlarının yalan olduğunu söyleyen tutuklu sanık Bilal S., "D.U.’nun söylediği gibi onu taciz etmiş olsaydım, sınıftan çantasını alıp kaçması lazımdı. Benimle birlikte güle oynaya sınıftan çıktı, sonrasında ise tekrardan derse girdi. Bunlar görüntülerde mevcuttur. Hayatın olağan akışına uygun bir şekilde hareket ediyordu. Böyle bir şeye maruz kalan biri sakin davranamaz. Davranışları ile anlattıkları uyuşmamaktadır. Mağdur D.U., beyanında benden korktuğu için şikayetçi olmadığını söylemektedir ancak WhatsApp üzerinden benimle iletişim kurmaya ve kurslarıma girmeye devam etmekteydi. Bütün bunların göz önüne alınarak tahliyemi ve beraatimi talep etmekteyim. 20 yıldır öğretmenlik yaptım, adaletinize güveniyorum" dedi.



12 yıl 6 ay hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan sanık Bilal S.’nin cezalandırılmasını, eğitimci olması sebebiyle de cezasında artırım yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. "Zincirleme şekilde çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise sanığın beraatine karar verildi. Okuldan açığa alınan Bilal S.'nin tutukluluğun devamına karar verildi.

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