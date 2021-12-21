Minibüsün kapısına zulananan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

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Kocaeli'de durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, aracın kapısından 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin bulundu.

Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi TEM Otoyolu üzerinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile detaylı arama yapıldı. Talisca'nın minibüsün kapısına tepki vermesi üzerine kapıyı çıkaran polis ekipleri, 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin buldu. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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