'Talisca', minibüsün kapısına gizlenen 26 kilo eroini buldu

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, TEM Otoyolunda takibe alınarak durdurulan minibüste narkotik köpeği `Talisca´ ile yapılan aramada, kapı paneline gizlenen 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltın alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün İstanbul´a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. TEM otoyolunda takibe alınan minibüs durduruldu. Narkotik köpeği `Talisca´ ile arama yapıldı. Talisca, minibüsün içerisinde kapı yanında tepki verdi. Kapının iç döşemesi söküldüğünde uyuşturucu dolu paketler görüldü. Kapı paneline gizlenen 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-12-21 14:03:44



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