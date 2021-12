Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak

Kocaeli Anneleri Derneği öncülüğünde, Derince ilçesine 264 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı.

Derince ilçesinde bulunan 15. Kolordu İlkokulu’nun bahçesine inşa edilen anaokulu, bağışlarla ve desteklerle yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. 600 metrekare büyüklüğündeki okul, 2 engelli sınıfı olmak üzere toplam 6 sınıf ile hizmet verecek.

Okulun açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı.



"Gönülden çalışmaya devam edeceğiz”

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, “Bu bizim için, hayatımız boyunca sürecek bir gurur olacak. Çok çalıştık ve hepimizin çok büyük emeği var. Burada emek veren ve uğraşan bir sürü kadınız. Bu kentte ufacık desteklerle ne kadar büyük işlerin yapılacağını göstermiş olduk. Umarım bundan sonrakilere örnek olur. Bizim için sonlar, yeni bir başlangıç. Yapım aşamasında bize destek veren tüm destekçilerimizin gücüyle daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.



"Gençler bizim geleceğimiz”

Çocukların önemine vurgu yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Biz de bu çalışmalar esnasında desteğimize devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gençler bizim geleceğimiz, onlara ne kadar değer verirsek ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi o derece hızlı olacaktır” dedi.



"Dünya’ya örnek olacak çalışmalar yapmanızı umuyorum”

Dernek üyelerine teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Her birinizi ayrı ayrı yürekten kutluyorum. Bu çalışmaların sadece Kocaeli ile sınırlı olmadığını ve başka illerde örnek alındığını biliyorum. İnşallah Kocaeli’nin ve Türkiye’nin her köşesine, Dünya’ya örnek olacak çalışmalar da yaparsınız” ifadelerini kullandı.



"Okul öncesi eğitim çocuklar için çok önemli”

Eğitimin öneminin altını çizen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Göreve başladığım ilk zamanlarda Kocaeli Anneleri Derneği beni ziyaret etmeye gelmişti. O zamanki heyecanlarını, istek ve arzularını gözlerinde ve davranışlarında hissetmiştim. Pandemi araya girince bir süre ümitsizliğe kapıldılar. Çok şükür bugün neticeye ulaştılar. Okul öncesi eğitimin insan davranışlarında, akademik başarıda en önemli etkenlerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilim insanları erken yaşta başlanan eğitimin çocukların belirli davranış kalıplarını çabuk öğrenmesini, alışkanlık haline getirmesini ve eğitim boyunca daha başarılı olmasında etkili olduğunu söylüyor. Biz de devletimizin tüm imkanlarını bu alana seferber ediyoruz. Şu an itibariyle ilimizde 50 binin üzerinde okul öncesi eğitim alan evladımız var" diye konuştu.



Çocuklara hediyeler verildi

Konuşmaların ardından protokol ve dernek üyeleri kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Kurdele töreninin ardından Tahir Büyükakın, Seddar Yavuz ve Zeki Aygün, çocuklara sınıflarında hediyelerini verdi.

