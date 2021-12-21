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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engin Koyun: “4 kesin transferimiz var”

İHA

Engin Koyun: “4 kesin transferimiz var”

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yönetim kurulu ile beraber bir basın toplantısı düzenledi. Kocaelispor’un hedeflerini anlatan koyun, 4 kesin transferlerinin olduğunu belirtti.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor yönetim kurulu ile beraber bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Kocaelispor’un 3 ve 5 yıllık hedeflerinden bahseden Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, devre arasında 4 kesin transferlerinin olduğunu, 7 veya 8 futbolcunun ise anlaşmalarının feshedileceğini belirtti.

“Görüştüğümüz oyuncuların 4 tanesi ile anlaşma sağlayacağız”
Taraftarın kendilerini istifaya çağırması ve Yılmaz Özeren hakkındaki sorulara cevap veren Engin Koyun, “Kocaelispor büyük bir camia, büyük bir taraftara sahip. Taraftarımız başarıya susamış durumda. Geçen yıl ve ondan önceki yıl şampiyon olmuş olmasının heyecanlılar diye bakıyorum. Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile ilgili istifa istekleri, ‘Bıraksın gitsin’ dedikleri için bu dönem bize de döndüler. Onun haricinde bize karşı bir art niyetleri olduğuna inanmıyorum. Bizim samimiyetimizi gayet iyi biliyorlar. Taraftarımız sadece sabırlı olsun. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak. Yılmaz Özeren başka bir kulübün transfer listesindeydi. Bize, orada oynamak istediğini belirtti. Şartlar da bize uygun geldiği için biz kendisine hizmetleri için teşekkür edip gönderdik. Kendisiyle herhangi bir problemimiz yoktu, kadro dışı değildi. Şu anda 8 futbolcu ile görüşüyoruz. İnşallah bunlardan 4 tanesi ile anlaşacağız” şeklinde konuştu.

“Olağanüstü bir kenetlenme sağladık”
Camianın kenetlendiğini belirten Engin Koyun, “11 yıl sonra 1. Lig’de yerimizi aldık. Bu güzelliği hep birlikte yaşadık. Eski karanlık, acı günlere dönmemek için şehirde olağanüstü bir kenetlenme sağladık. Bunu birlikte, bu şehirdeki 2 milyon kişi ile başardık. Önceliğimiz şampiyonluk mu, tutunmak mı, daha farklı unsurlar mı? Bunları uzun uzun paylaştık. Bu başarının devam etmesi için ne yapmamız lazım. Takımın 5 yıl amatörde çırpındığı günleri hatırlayalım. İsmi değişmeden amatörden 1. Lig’e çıkan takım sayısı çok azdır. Bunun için emeği geçen tüm değerleri tebrik ediyorum. Bu yönetim 2 yılda 2 lig birden çıktı” dedi.

“Eski günlerdeki gibi kulübe naylon faturalar girmiyor”
Kocaelispor’un mali disiplinine vurgu yapan Koyun, “Kocaelispor ile ilgili 15 yıllık bir proje sunduk. Avrupa’da 50100150 yıllık projeler yapıyorlar. Bizim önceliğimiz mali disiplin. İddia ediyorum. 12 şirket kulübü hariç Kocaelispor tüm liglerin mali disiplinini sağlamış örnek bir kulüp oldu. Dönemimize ait hiçbir borcumuz yoktur. Kurumsallaşma adına iyi yoldayız. Eski günlerdeki gibi kulübe naylon faturalar girmiyor. Alt yapı, alt yapı, alt yapı… Bunun için tesisleşme olması lazım. Aksi halde bir şey üretemeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Allah’a hamdolsun tesislerle ilgili karar verildi. En kısa sürede A takımı ve alt yapı aynı merkezde toplayacağız. Almanya ve Hollanda’da inceleyeceğiz örnek bir kampüs yapacağız” ifadelerini kullandı.

“15 yıl sonra Kocaelispor, Türkiye ve Avrupa’nın gündeminde olan bir kulüp olacak”
Hedeflerine değinen Engin Koyun, “15 yıllık plan dahilinde 3 yılda takımı Süper Lig’e çıkarmamız lazım. Bu yıl başlangıç. 5 yıl içinde Kocaelispor Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın en büyük adayıdır. 7. yılda Avrupa’nın en büyük takımlarını şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. 15. yılda bizim evlatlarımızın bu şehrin takımında yer alacak. Bu hayal değil. 15 yıl sonra Kocaelispor, Türkiye ve Avrupa’nın gündeminde olan bir kulüp olacak. Günü kurtaran bir politikamız olmayacak. İddia ediyorum ben bu sezon Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkarırım. Sonra ise küfürler yiyeceğimizi biliyoruz” dedi.

“Allah rızası için sabırlı olun”
Taraftardan sabırlı olmasını isteyen Engin Koyun, “Ne olur, Allah rızası için sabırlı olun. Ben de bulunduğumuz yerden mutlu değilim. Çok zorlu yollardan geldik. Bunu küçümsemeyelim. Hedefimiz taraftarımızın mutlu olabileceği bir takım kurmaktır. PlayOff oynamak istiyoruz. Ancak mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Geçen sezonun devre arasında Mehmet Yaşar kafa kafaya geldik. Şampiyon olduk. Bu sezonun devre arasında İbrahim Rasheed’i transfer ettik. 3 veya 4 nokta transferle birlikte çok iyi takım olacağız. Ben de bulunduğumuz yerden mutlu değil. Çok zorlu yollardan geldik. Bunu küçümsemeyelim. Hedefimiz taraftarımızın mutlu olabileceği bir takım kurmaktır. PlayOff oynamak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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