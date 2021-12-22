Bakır fabrikasının atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde bakır üretimi yapan bir fabrikanın bakım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saat 21.45 sıralarında Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde bakır üretimi yapan bir fabrikanın bakım atölyesinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından atölyede çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle atölyenin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-12-22 23:04:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.